Ancora un incidente di un bus Atv a Verona, quattro persone ferite

Verona, ennesimo incidente che vede coinvolto un autobus dell’Atv.

Ennesimo incidente a Verona che vede coinvolto un autobus dell’Atv: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 19, in via Copernico, in Borgo Roma. Erano circa le 17 quando il bus Atv, della linea 51, un autocarro e un’auto, una Mercedes, si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Verona.

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone rimaste lievemente ferite: si tratta di due passeggeri dell’autobus, oltre al conducente e a un passeggero della vettura. La polizia locale sta visionando e immagini delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di ricostruite quanto accaduto. L’incidente avviene dopo una settimana decisamente difficile per i bus Atv. Prima il tragico incidente di Parona, che ha causato la morte della 49enne Lacramioara Radulescu, poi lo scontro di sabato scorso, fortunatamente senza conseguenze, in Borgo Nuovo.