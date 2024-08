Scontro all’incrocio tra bus dell’Atv e auto, nessun ferito

Verona, ancora un incidente per un autobus Atv, che si è scontrato all’incrocio con un’auto: nessun ferito.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 agosto, un altro incidente stradale dopo quello tragico di Parona ha coinvolto un autobus dell’Atv, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 18 all’incrocio tra viale Sicilia e viale Catania, nel quartiere di Borgo Nuovo.

Secondo le prime ricostruzioni, la collisione sarebbe stata causata da un’auto che non ha rispettato lo stop, finendo per impattare contro l’autobus della linea 12. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Verona per effettuare i rilievi del caso.