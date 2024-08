Autobus Atv esce di strada a Parona: muore una donna, sei i feriti. Grave l’autista

Paura a Parona, autobus Atv esce di strada: muore una donna, sei feriti.

Paura nella mattinata di oggi, giorno di Ferragosto, in lungadige Attiraglio, all’altezza di Parona. Poco prima delle 8.30 il mezzo della linea 93, che proveniva da Verona, è improvvisamente uscito di strada dopo aver invaso la corsia opposta. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118. Pesante il bilancio dell’incidente: sette le persone ferite, due delle quali in modo grave. Tra i feriti più gravi, trasportati all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso, anche l’autista dell’autobus. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali di Negrar e Villafranca.

Aggiornamento.

E’ morta la donna, una dei passeggeri, rimasta incastrata tra le lamiere del bus. Rimane ferito in gravi condizioni l’autista del bus, anche lui rimasto a lungo incastrato tra le lamiere. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

(notizia in aggiornamento)