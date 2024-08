La tragedia del bus: mezzo sotto sequestro, si indaga sulle cause dell’incidente

La tragedia del bus Atv uscito di strada a Parona, che ha portato alla morte della 49enne di Sommacampagna.

Sono stati posti sotto sequestro il bus Atv uscito di strada nella mattinata di Ferragosto a Parona e il cellulare dell’autista, rimasto gravemente ferito nell’incidente. Lo schianto ha portato alla morte di una passeggera di 49 anni, Lacramioara Radulescu, residente a Sommacampagna, che era seduta proprio dietro l’autista.

A bordo del bus altre cinque persone, ferite nell’incidente. Nel frattempo, come confermato all’Ansa anche dal comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, rimangono tutte in piedi le ipotesi sulle possibile cause del tragico incidente. La stessa polizia locale è al lavoro nel tentativo di determinare la dinamica di quanto accaduto. E’ probabile che il pm che coordina le indagini apra un fascicolo per reato di omicidio stradale.

Il cordoglio di Zaia.

Intanto anche il presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto su quanto accaduto a Parona: “Esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la comunità veneta ai familiari della vittima e ai feriti coinvolti in questo drammatico evento – ha detto Zaia -. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra regione. Sono accanto e sto seguendo le condizioni dei feriti, che stanno affrontando questo momento difficile negli ospedali”.