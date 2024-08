L’ondata di calore ha ormai le ore contate: le previsioni per Verona

Previsione meteo per il dopo Ferragosto a Verona.

Ecco le previsioni meteo per il dopo Ferragosto a Verona secondo gli esperti di meteo4verona. La potente cella di alta pressione tende ad abbassarsi di latitudine, lasciando maggiore spazio ad infiltrazioni più fresche dall’Atlantico, le quali potranno portare dei temporali e a un cambio di circolazione durante il prossimo fine settimana.

Previsioni per venerdì 16 agosto.

Il previsto calo della pressione, porta a un tempo sostanzialmente positivo e bello, nonostante la presenza di qualche annuvolamento. Non pare possibile la nascita di locali temporali in piano, mentre in montagna non sono esclusi, anzi sono probabili. La giornata rimane pertanto indirizzata verso il bel tempo, pur con qualche passaggio nuvoloso. Temperature di nuovo in aumento nei valori massimi del giorno.

Sabato 17 agosto.

Previsione simile al giorno precedente ma con maggiore possibilità di tempo stabile un pò su tutti i settori. Cielo poco nuvoloso o sereno con sole che prevale e temperature stazionarie. Solite incertezze sui monti, in particolare durante le ore del pomeriggio.

Domenica 18 agosto.

Giunge il cambio di circolazione, l’alta pressione lascia per il momento il territorio e ne approfitta una saccatura atlantica in grado di apportare un deciso cambiamento. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e piogge già dal mattino, legate ad un forte calo delle temperature, giornata che rimane molto incerta e a tratti perturbata fino a sera, proprio per il transito di questa perturbazione. Essendo la previsione lontana 4 giorni vi invito in ogni caso a seguire gli aggiornamenti.

Im: gradi in meno previsti tra il pomeriggio di sabato e il pomeriggio di domenica quando si avranno, probabilmente, all’incirca 10 °C in meno con massime attorno ai 26/29 °C. Fonte ICON via meteoblue.com