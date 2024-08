Stasera stop dei treni tra Brescia e Verona: attivato un servizio bus sostitutivo

Stasera stop dei treni tra Brescia e Verona per lavori: attivato un servizio bus sostitutivo.

Stasera martedì 20 agosto 2024, la circolazione dei treni tra Brescia e Verona Porta Nuova sarà interrotta dalle 20 alle 24. Questo per consentire importanti lavori di potenziamento della linea Milano-Verona Porta Nuova. I treni quindi non circoleranno tra Brescia e Verona Porta Nuova, ma continueranno a operare regolarmente tra Milano e Brescia.

Bus sostitutivi: fermate.

Per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri, Trenord ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi che collegheranno le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova. Gli autobus partiranno ogni 10 minuti, con fermate previste a Brescia in viale della Stazione 36, a Desenzano in piazza Luigi Einaudi 10, a Peschiera del Garda in piazzale della Stazione 1 e a Verona in piazza XXV Aprile, davanti alla stazione ferroviaria. Il servizio di bus sostitutivi sarà attivo a partire dalle 19.40.