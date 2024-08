Aperte le iscrizioni per la laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche.

L’Università degli Studi di Verona ha aperto le iscrizioni per il corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Corso disponibile al Polo Universitario delle Professioni Sanitarie di Trento. Le candidature possono essere presentate fino al 5 settembre, mentre il test di ammissione è programmato per il 27 settembre a Trento. I posti sono 25.

Il corso biennale post-laurea è progettato per chi ha già ottenuto una laurea o un diploma abilitante nelle professioni di infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica o titoli equivalenti. L’indirizzo di specializzazione include, tra le altre, le discipline di infermieristica e ostetricia di famiglia.