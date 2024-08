Spaccia davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, arrestato 29enne

Arrestato per spaccio un 29enne, colto sul fatto dai carabinieri in piazzale XXV Aprile, davanti alla stazione di Porta Nuova.

Beccato a spacciare davanti alla stazione di Porta Nuova: i carabinieri di Verona hanno arrestato un 29enne di origini marocchine con precedenti penali, poiché responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel tardo pomeriggio di domenica 17 agosto, durante la perlustrazione di piazzale XXV Aprile, i militari hanno fermato il giovane, poiché stava manifestando atteggiamenti sospetti verso tutti coloro che transitavano in direzione della Stazione. Al termine del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, suddivisi in 4 dosi e occultati nei pantaloni.

Dopo l’arresto, il 29enne è stato giudicato con rito direttissimo, all’esito del quale gli sono stati concessi i termini a difesa.