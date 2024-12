Proposta di matrimonio da film sulla pista del palaghiaccio di Bosco. Le foto

Sulla pista del palaghiaccio di Bosco Chiesanuova, la romantica proposta di matrimonio di Diego a Sofia. Le foto.

Una scena da film romantico sabato sera al palaghiaccio di Bosco Chiesanuova: ecco la romantica proposta di matrimonio sulla pista. Una vera sorpresa per tutti. Diego, 35 anni, responsabile di un punto Eurospin, ha scelto un modo originale e toccante per chiedere alla sua compagna Sofia, 26 anni agente di polizia, di sposarlo.

L’atmosfera prenatalizia della Lessinia, tra luci scintillanti e mercatini caratteristici, ha fatto da cornice a questo momento speciale. Con un anello in mano e il cuore pieno di emozione, Diego ha sfidato il freddo e le sue stesse scarpe sportive per entrare sulla pista di ghiaccio. Tutti i presenti si sono fermati, incuriositi e in silenzio, per assistere al gesto romantico.

Diego si è inginocchiato di fronte a Sofia, che non ha potuto trattenere l’emozione. Dopo un attimo di sorpresa, è arrivato il tanto atteso “sì”, accolto da un caloroso applauso del pubblico che ha assistito alla scena.

L’idea è stata organizzata dalla cugina di Sofia, Emilia, che ha suggerito a Diego di rendere speciale una breve vacanza a Verona con una proposta indimenticabile. E quale luogo migliore per farlo se non la Lessinia, con il suo fascino natalizio.

Il video del momento, condiviso sui social, ha fatto il giro del web, regalando sorrisi e ispirazione. Per Bosco Chiesanuova, è stato un evento unico, che ha aggiunto un pizzico di magia alla già incantata atmosfera delle feste.