Bosco delle Fate, presepe vivente, Palaghiaccio: Bosco Chiesanuova accende così il Natale

Natale a Bosco Chiesanuova tra novità assolute e grandi ritorni: il programma delle manifestazioni.

Bosco delle Fate, presepe vivente, Palaghiaccio: Bosco Chiesanuova accende il Natale. Il Comune di Bosco ha infatti organizzato, in collaborazione con associazioni e volontari del territorio, un ricco programma di eventi, alcuni veramente speciali, per accogliere ospiti e visitatori, grandi e piccini, durante le vacanze di Natale.

La novità: il Bosco delle Fate.

In attesa della neve, due sono le grandi sorprese che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e speciale per chi verrà a Bosco Chiesanuova. La prima è una novità assoluta, mai realizzata prima sulle montagne veronesi: “Il Bosco delle Fate”, un Villaggio di Natale allestito in piazza della Chiesa dal 21 dicembre al 6 gennaio che ospiterà spettacoli, mercatini tipici, musica e tanto divertimento.

Un progetto del Comune realizzato in collaborazione con Alta Lessinia per valorizzare le eccellenze del territorio e rendere indimenticabile ed autentica la vacanza a Bosco Chiesanuova e la visita al centro storico del paese, unico per paesaggio naturale e architettura tipica. Per 17 giorni consecutivi, i mercatini natalizi saranno arricchiti da un programma quotidiano di eventi.

L’evento inaugurale si terrà sabato 21 dicembre alle ore 15 in piazza della Chiesa, con una fetta di panettone artigianale e un bicchiere caldo offerto a tutte e tutti. A seguire, lo stesso pomeriggio si terrà lo spettacolo teatrale di Emanuela Orlandi dal titolo “Il Bosco delle Fate” che coinvolgerà bambini e famiglie in un suggestivo racconto di storie e leggende, immersi nel villaggio di Natale allestito nel centro del paese.

Torna il presepe vivente.

La seconda sorpresa è, invece, un ritorno dopo anni di assenza: il suggestivo “Presepe vivente” in Contrada Vinchi, nei giorni 27, 28 e 29 dicembre dalle ore 16:30 alle 18, farà rivivere il villaggio che ha accolto il grande evento della Natività, con oltre 150 figuranti animeranno una delle contrade storiche della Lessinia.

Gli amanti dei pattini con la lama e tutti i bimbi avranno la possibilità di divertirsi al Palaghiaccio, aperto dal 7 dicembre al 6 gennaio, dal venerdì alla domenica e tutti i giorni delle vacanze di Natale, con l’opportunità di festeggiare il Capodanno con brindisi e panettone fino alle 2. Il Palaghiaccio resterà aperto, con orari diversi, anche trascorsa l’Epifania fino al 9 febbraio. Il paesaggio montano, incredibile nei colori dell’inverno, sarà godibile grazie a sentieri e – neve permettendo! – piste da fondo che collegano tutti i rifugi della bellissima e panoramica Translessinia.

“Abbiamo messo al centro le nostre tradizioni, la storia e la cultura della nostra terra, valorizzando il paesaggio naturale che abbraccia Bosco, le sue Frazioni e Contrade. Sarà un Natale speciale, per chi torna a trovarci e sarà sorpreso dagli eventi e dall’atmosfera che si respirerà e per chi verrà per la prima volta in Lessinia e, ne sono certo, se ne innamorerà e tornerà per scoprirla in altri momenti dell’anno» ha dichiarato il sindaco di Bosco Chiesanuova, Claudio Melotti.

Cinema, concerti, museo.

Il Cinema Teatro Vittoria ospiterà prime cinematografiche (Oceania 2 e Mufasa) e film in programmazione nazionale, ma anche, venerdì 3 gennaio, l’esilarante spettacolo teatrale “Dio è una Signora di Mezza Età” scritto ed interpretato dall’attrice Emanuela Grimalda che ha lavorato con registi come Avati, Castellitto, Risi, Mazzacurati, Albanese, Vanzina e partecipato a svariate serie TV di successo come “Un medico in famiglia”, “I Cesaroni”, “Un ciclone in famiglia”.



Due i concerti: sabato 14 dicembre nella Chiesa Parrocchiale di Bosco, “Aspettando il Natale” dell’Insieme Corale Ecclesia Nova & Friends e, al Cinema Teatro Vittoria, il Coro La Frizzolana domenica 5 gennaio.

Le vacanze di Natale potranno essere l’occasione anche per visitare il nuovo Museo Luxino, adiacente alla Piazza della Chiesa, dove scoprire storie e tradizioni della Lessinia attraverso preziosi oggetti che raccontano luoghi, mestieri e persone. Inaugurato lo scorso anno, si presenta oggi con un nuovo allestimento e nuove sezioni, permettendo al visitatore di entrare ed immergersi nella cultura locale.

PROGRAMMA EVENTI DICEMBRE 2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2025

Sabato 30 novembre

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” Domenica 1° dicembre

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Buffalo Kids”

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Buffalo Kids” Sabato 7 dicembre

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione)

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione) Domenica 8 dicembre

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione)

Giovedì 12 dicembre

ore 16 con partenza dal Lessinia e arrivo in Piazza della Chiesa, Arriva Santa Lucia a cura Pro Loco Bosco,

ore 16 con partenza dal Lessinia e arrivo in Piazza della Chiesa, a cura Pro Loco Bosco, Sabato 14 dicembre

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee

ore 21, Chiesa Parrocchiale, Concerto Corale “Aspettando il Natale” Insieme Corale Ecclesia Nova & Friends

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione)

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee ore 21, Chiesa Parrocchiale, Insieme Corale Ecclesia Nova & Friends ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione) Domenica 15 dicembre

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione)

ore 9.30-18, Sala mostre Biblioteca, Mercatino del fatto a mano “La magia del Natale” – una montagna di idee ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Oceania 2” (prima visione) Sabato 21 dicembre

pomeriggio Piazza della Chiesa, inaugurazione “Il Bosco delle Fate”, Villaggio di Natale con mercatini tipici, spettacoli, teatro, musica e divertimento che prosegue fino al 6 gennaio 2025

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Il Gladiatore 2”

24 dicembre

ore 23.30, Piazza della Chiesa, “ Auguri di Natale: Pandoro, Vin Brulè” e Cioccolata a cura Gruppo Alpini

ore 23.30, Piazza della Chiesa, “ e Cioccolata a cura Gruppo Alpini 25 dicembre

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 26 dicembre

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 27 dicembre

dalle 16.30 alle 18.30, Contrada Vinchi, “Presepe Vivente”

dalle 16.30 alle 18.30, 28 dicembre

dalle 16.30 alle 18.30, Contrada Vinchi, “Presepe Vivente”

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

dalle 16.30 alle 18.30, ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 29 dicembre

dalle 16.30 alle 18.30, Contrada Vinchi, “Presepe Vivente”

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

dalle 16.30 alle 18.30, ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 30 dicembre

ore 17, Biblioteca Comunale, “In una notte d’inverno la nonna racconta”, letture con laboratorio per bambini e ragazzi 6-10 anni

ore 17, Biblioteca Comunale, “In una notte d’inverno la nonna racconta”, letture con laboratorio per bambini e ragazzi 6-10 anni 1° gennaio

ore 16, e ore 21 Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

ore 16, e ore 21 Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 3 gennaio

ore 17, Biblioteca Comunale, “In una notte d’inverno la nonna racconta”, letture con laboratorio per bambini e ragazzi 6-10 anni

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Dio è una Signora di mezza età” di e con Emanuela Grimalda

ore 17, Biblioteca Comunale, “In una notte d’inverno la nonna racconta”, letture con laboratorio per bambini e ragazzi 6-10 anni ore 21, Cinema Teatro Vittoria, 4 gennaio

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Wicked”

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, “Wicked” 5 gennaio

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Wicked”

ore 21, Cinema Teatro Vittoria, Concerto “Coro la Frizzolana e Ana Valli Grandi” di Legnago

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Wicked” ore 21, Cinema Teatro Vittoria, di Legnago 6 gennaio

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione)

ore 16, Cinema Teatro Vittoria, “Mufasa” (prima visione) 8-9 febbraio

ore 9.30-12.30, Malga San Giorgio, Campionati Italiani “Master Sci Fondo” a cura Sci Club Bosco

ore 9.30-12.30, Malga San Giorgio, a cura Sci Club Bosco 22 febbraio

ore 21, Teatro di Corbiolo, “Meglio soli… o no?!” spettacolo teatrale a cura Associazione Corbiolo Teatro

ore 21, Teatro di Corbiolo, a cura Associazione Corbiolo Teatro 23 febbraio

ore 17, Teatro di Corbiolo, “Meglio soli… o no?!” spettacolo teatrale a cura Associazione Corbiolo Teatro

Palaghiaccio

apertura dal 7 dicembre al 9 febbraio 2025

Il Bosco delle Fate

21 dicembre – 6 gennaio

Piazza della Chiesa, Villaggio di Natale con mercatini tipici, spettacoli, teatro, musica e divertimento

Museo Luxino

aperto tutti i giorni dall’8 dicembre al 6 gennaio 9.30-12.30 / 14.30-17.30 (chiuso il lunedì, il 25/12 e 01/01/25)

Biblioteca Comunale

tutti i sabati fino al 14 dicembre e dall’11 gennaio al 12 aprile 2025 “Un abbraccio di parole” alle ore 10 letture per bambini 3-6 anni

il 30 dicembre e il 3 gennaio

ore 17, “In una notte d’inverno la nonna racconta”, letture con laboratorio per bambini e ragazzi 6-10 anni