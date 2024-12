Percorsi lungo le Mura di Verona, via libera a una serie di lavori

La giunta del comune di Verona approva una serie di interventi lungo il Percorso delle Mura.

Percorsi delle Mura, lavori in arrivo a Porta Nuova, Porta Palio- Gallerie di contromina e piazzale Guardini. La giunta del comune di Verona ha approvato una serie di interventi per la riqualificazione del Percorso delle Mura, progettualità che sarà finanziata in parte dalla Regione per oltre 2 milioni 600 mila euro, e in parte dal Comune con 265 mila euro.

Su Porta Nuova, la cui parte esterna è stata oggetto di un recente intervento di restauro e riqualificazione, si interverrà sugli spazi interni con un restauro conservativo. L’obiettivo è quello di valorizzare il monumento e consentirne la fruibilità al pubblico attraverso il restauro e il risanamento conservativo della pavimentazione, delle superfici in pietra e delle superfici in laterizio, la realizzazione di nuovi impianti elettrici.

A Porta Palio e nelle Gallerie di contromina verrà sistemato il fossato, il piazzale lato ovest della Porta e i tratti delle Gallerie da Porta Nuova al Bastione dei Riformati e del Bastione San Zeno. Contestualmente alla sistemazione del fossato e del piazzale, saranno anche razionalizzate le piantumazioni presenti nell’area. Prevista infine la riqualificazione dell’area di piazzale Guardini, ritenuto strategico per raggiunge i siti sulla Cinta Magistrale.