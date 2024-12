Ecco chi è il professore travolto e ucciso in strada a Verona da un 86enne.

Il professore travolto e ucciso in strada a Verona è Luigi Carbone, vicepreside dell’Istituto Marconi: aveva 53 anni. L’uomo originario di Palmi, che dopo anni di lavoro a Cosenza si era trasferito in Veneto, stava camminando lungo via Bonfadio quando è stato investito da un veicolo condotto da un ottantaseienne.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, in condizioni atmosferiche e stradali particolarmente difficili. Una pioggia intensa rendeva la visibilità scarsa e l’asfalto bagnato rifletteva le luci, rendendo ancora più insidiosa la strada. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Luigi Carbone stava camminando tra la carreggiata e le auto parcheggiate quando è stato falciato da una Volkswagen guidata dall’anziano, che stava rientrando a casa con la moglie.

Non accorgendosi immediatamente dell’accaduto, l’automobilista avrebbe continuato a procedere per alcuni metri prima di essere richiamato da un testimone che aveva assistito alla scena. L’anziano si è poi fermato a pochi metri dal luogo dell’impatto.

Luigi Carbone, conosciuto per il suo impegno come educatore e figura di riferimento all’interno del suo istituto, è la undicesima vittima della strada a Verona di quest’anno. La comunità scolastica e i residenti del quartiere sono sotto shock per l’accaduto.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta e l’anziano conducente è ora indagato per omicidio stradale. Si attendono ulteriori accertamenti per chiarire se l’incidente possa essere stato causato dalle difficili condizioni meteorologiche o da una distrazione al volante. La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale.