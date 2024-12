Tragedia della strada a Verona, pedone muore travolto da un’auto

Verona, pedone muore travolto da un’auto.

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, domenica 8 dicembre, a Verona: intorno alle 17 una persona è morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Jacopo Bonfadio, all’altezza del civico 34, in zona Borgo Venezia. Da accertare le cause del drammatico investimento.

Sul posto i mezzi di soccorso del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pedone investito. Presente, per accertare la dinamica di quanto accaduto, anche la polizia locale di Verona. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di 53 anni, sarebbe stato investito dall’auto condotta da un anziano di 86 anni.

(notizia in aggiornamento)