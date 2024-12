Venerdì 13, Santa Lucia: a Verona lo sciopero dei metalmeccanici. Ecco dove

Venerdì 13 dicembre, Santa Lucia: a Verona tutto pronto per lo sciopero dei metalmeccanici. Ecco dove.

Venerdì 13 dicembre giornata di sciopero per i metalmeccanici: il presidio di Verona sarà in piazza Cittadella. Dopo il fallimento delle trattative con le associazioni industriali, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero nazionale di otto ore, con iniziative organizzate in diverse città italiane.

Cosa succede a Verona.

A Verona, lo sciopero interesserà circa 28 mila lavoratori del settore metalmeccanico, con un presidio organizzato davanti alla sede di Confindustria in piazza Cittadella. La provincia veronese, come altre aree del Paese, ha visto un aumento delle ore di cassa integrazione, che colpisce particolarmente il comparto siderurgico e termomeccanico.

I motivi della protesta.

Tra le principali rivendicazioni dei metalmeccanici, spicca la richiesta di un adeguamento salariale per contrastare l’impatto dell’inflazione, che ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie. Negli ultimi anni, l’aumento del costo della vita è diventato un problema sempre più pressante, rendendo necessaria una revisione delle retribuzioni.

Un’altra battaglia fondamentale riguarda la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, che i sindacati propongono di “portare da 40 a 35 ore, per migliorare le condizioni di vita dei dipendenti e favorire un equilibrio tra vita professionale e privata“.