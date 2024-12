In primavera via alla riqualificazione dei ponti sul canale Camuzzoni

I ponti sul canale Camuzzoni verranno riqualificati dalla prossima primavera.

Al via dalla prossima primavera un ampio intervento di risistemazione dei parapetti e dei marciapiedi di sei ponti su canale Camuzzoni. I lavori riguarderanno nello specifico: Ponte via Quarto Ponte Civ. 20, Ponte via Quarto Ponte Civ. 1, Ponte via Andrea Doria, Ponte via Pigafetta, Ponte via San Marco e Ponte via Perloso.

Il via libera all’intervento, che avrà un costo complessivo di 380 mila euro, è arrivato dalla giunta, su richiesta dell’assessore alle Strade Federico Benini. Tale costo, anticipato dall’amministrazione comunale, verrà successivamente rimborsato dallo stanziamento di un contributo ad opera del Consorzio Canale Camuzzoni in qualità di concessionario dell’omonimo corso d’acqua.

“Un intervento importante con il quale si andranno a riqualificare tutti parapetti e i marciapiedi di sei ponti sul canale Camuzzoni – sottolinea l’assessore Federico Benini –. Lavori che da diversi anni non venivano effettuati e che consentiranno di mettere in sicurezza i parapetti, che saranno adeguati alle vigenti normative rifatte, e il rifacimento dei relativi marciapiedi. L’opera sarà inoltre completata con un ulteriore abbellimento. In previsione, infatti, l’allestimento sui ponti di fioriere come già avvenuto con successo su ponte Catena“.

“Un nuovo importante intervento – precisa il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri – che va nella direzione di valorizzare sempre di più i quartieri della città, con attenzione e cura costanti, portando bellezza e promuovendo lo spirito di collaborazione nei cittadini a migliorare la città”. Per la parte strutturale, i ponti sono regolarmente ispezionati dal Consorzio Canale Camuzzoni.