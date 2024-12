A Grezzana si accende il Natale in tutte le frazioni: il programma

Il Natale di Grezzana è in tutte le sue frazioni: ecco il programma completo.

A Grezzana e nelle sue frazioni, il Natale si accende per festeggiare non solo la natività ma anche l’unione: ecco il programma. Con l’arrivo di dicembre, il Comune e le associazioni locali hanno organizzato tanti eventi per rendere il periodo natalizio speciale per tutti.

Il programma per ogni frazione.

Grezzana.

Le festività si sono aperte l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie natalizie grazie alla pro loco. La vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 22.30, Piazza Carlo Ederle sarà il punto di ritrovo per lo scambio degli auguri, con cioccolata, pandoro e vin brulé offerti in compagnia della Banda cittadina. Il 6 gennaio, l’Epifania sarà celebrata con il tradizionale falò “Brusemo la Stria 2025”, sempre in Piazza Carlo Ederle, alle 19.45.

Stallavena.

La magia del Natale si vive anche attraverso le antiche tradizioni. La “Stella” porterà i suoi canti augurali per le vie del paese.

18 dicembre : Via Angiolina, Beteloni e Segai con i bambini dell’asilo (ore 17).

: Via Angiolina, Beteloni e Segai con i (ore 17). 20 dicembre : Stallavena nord con bambini e adolescenti (ore 18).

: Stallavena nord con (ore 18). 23 dicembre: Stallavena sud (ore 18).

La Santa Messa della Vigilia, il 24 dicembre alle 21, sarà seguita da un momento conviviale con cioccolata calda, pandoro e vin brulé, offerti dagli alpini. Il giorno di Santo Stefano, patrono di Stallavena, si celebrerà con una Messa speciale alle 17, accompagnata da un rinfresco.

Lugo di Grezzana.

10 dicembre : Mercatino di Natale nel parco della Baita degli Alpini (ore 10-18).

: Mercatino di Natale nel (ore 10-18). 12 dicembre : Santa Lucia distribuirà dolci ai bambini lungo le vie del paese.

: Santa Lucia distribuirà lungo le vie del paese. 15 dicembre : Laboratorio di presepi con l’Associazione Amici del Presep e Verona (ore 15-17).

: Laboratorio di e Verona (ore 15-17). 26 dicembre : Concerto natalizio nella Chiesa Parrocchiale (ore 20.30).

: nella Chiesa Parrocchiale (ore 20.30). 31 dicembre: Cenone di Capodanno su prenotazione nella Sala Polifunzionale (dalle 20.30).

Inoltre il 26 dicembre e il 4 gennaio, il presepe vivente sarà aperto al pubblico a Corso di Grezzana (ore 15-19), e il 6 gennaio si concluderà con il falò “Brusemo la stria” alla Baita degli Alpini.

Momento speciale con Giuliano Bellorio, che da oltre dieci anni realizza un presepe di 10 metri quadrati nella sua casa a Lugo. Aperto al pubblico, questo capolavoro artigianale è un omaggio alla tradizione e ai paesaggi della Lessinia.

Alcenago.

Vigilia di Natale: Messa all’aperto sul Monte della Divina Misericordia, il 24 dicembre alle 22. Il 6 gennaio invece, i festeggiamenti proseguiranno con la Messa, il falò della “Stria” e l’estrazione della lotteria, a partire dalle 16.30 alla Baita degli Alpini.

Rosaro.

Il Natale comincia il 12 dicembre alle 17.30 con l’arrivo di Santa Lucia al Centro Parrocchiale “Il Sole”, pronta a regalare dolci ai bambini. Il 22 dicembre, il concerto “Note di Natale” nella Chiesa di San Barnaba (ore 15.30) con le melodie del Progetto Voce. Infine, il 24 dicembre, dopo la Messa della Vigilia, si terrà un rinfresco con vin brulé, cioccolata e pandoro.

Azzago.

Santa Lucia farà visita ai bambini il 12 dicembre, mentre il 21 dicembre la chiesa parrocchiale ospiterà una rassegna di cori natalizi (ore 20.30), seguita da una cena per i coristi. Dopo la Messa di Natale, il 25 dicembre, un rinfresco sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri.

Romagnano.

24 dicembre : Messa della Vigilia (ore 21.30).

: Messa della (ore 21.30). 25 dicembre: Messa del giorno di Natale (ore 10.30).