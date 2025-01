Zaninelli va in pensione, il leghista della prima ora con la passione dei trasporti

Zaninelli figura storica dei trasporti pubblici veronesi, va in pensione.

Stefano Zaninelli, leghista veronese della prima ora con la passione dei trasporti, sta per andare in pensione, lo farà a febbraio dopo anni come direttore generale di Atv, l’azienda che gestisce autobus urbani ed extraurbani nella città e provincia di Verona. Questa notizia arriva in un momento di grandi trasformazioni per l’azienda e per il futuro del servizio pubblico locale.

Zaninelli: una vita dedicata ai trasporti.

Stefano Zaninelli ha dedicato gran parte della sua carriera al mondo del trasporto pubblico. Oltre ai suoi anni in Atv, è stato anche presidente di Amt per 10 anni e membro del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato. La sua esperienza e la sua passione per il settore hanno lasciato un’impronta importante. Ora, con il suo pensionamento previsto per febbraio, si chiude un capitolo e ne inizia uno nuovo per l’azienda veronese.

Atv diventa una SpA: cosa cambia.

Atv, che oggi è una Srl, diventerà presto una società per azioni (SpA). Questo cambiamento nell’assetto societario è in fase di approvazione e sarà discusso ufficialmente entro la fine del mese. La società è attualmente di proprietà del Comune di Verona (tramite Amt3) e di Ferrovie Nord Milano (Fnm).

Con la trasformazione in S.p.A., ci sarà una nuova struttura di gestione.

Il consiglio di amministrazione passerà da cinque a tre membri.

passerà da membri. Il presidente sarà Giuseppe Mazza .

. Massimo Bettarello, attuale presidente, diventerà amministratore delegato.

Un aspetto importante di questo cambiamento è che la figura del direttore generale, ricoperta finora da Zaninelli, sarà eliminata. Il nuovo amministratore delegato guiderà Atv in questa nuova fase.

Futuro elettrico per i trasporti di Verona.

Tra le sfide che attendono Atv c’è anche la gestione del nuovo filobus elettrico, un progetto che dovrebbe partire già dal prossimo anno. Questo sistema di trasporto sarà fondamentale per migliorare la mobilità urbana e ridurre l’inquinamento. La trasformazione societaria di Atv servirà a rendere l’azienda più efficiente e pronta per gestire questa innovazione.