Traffico di cocaina dal Sudamerica al lago di Garda, 12 persone arrestate: coinvolta anche Verona

Operazione antidroga della polizia, traffico di cocaina dal Sudamerica al Garda: 12 persone arrestate, coinvolta Verona.

Maxi operazione anti droga della polizia di Stato, in collaborazione con la polizia albanese, con il coordinamento della Procura di Brescia: sono state eseguite 12 misure cautelari in carcere, altre 8 sono in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati. Sarebbero in tutto una quarantina le persone indagate. Numerose anche le perquisizioni effettuate in diverse città del nord Italia.

L’indagine riguarda un’associazione transnazionale italo-albanese finalizzata al traffico di cocaina proveniente dal Sud America e diretta al nord Italia, in particolare sul lago di Garda. La droga arrivava in Italia a bordo di camion che si rifornivano nei paesi del centro Europa. L’operazione si è svolta tra l’Albania e le province di Brescia, Milano, Torino, Verona, Bolzano, Cremona, Novara, Pavia, Trento e Treviso.