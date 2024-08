Si fingono vip per non pagare il conto dell’hotel di lusso: nei guai due turiste di Verona.

Si fingono vip per non pagare il conto dell’hotel: nei guai due turiste di Verona che hanno provato l’ebrezza di vivere una mattinata extra lusso. Questo senza mettere mano al portafoglio. Come? Fingendosi ospiti del magnifico hotel Romazzino, uno degli alberghi più esclusivi della Costa Smeralda. Una struttura esclusiva le cui stanze costano 2.320 euro a notte.

Cosa è successo.

Le due donne si sono presentate nella sala colazione dell’hotel e si sono servite un pasto da sogno, spendendo 250 euro a testa più Iva. Al momento del conto hanno chiesto che l’importo venisse addebitato su una camera, come farebbero dei veri clienti. Il personale dell’hotel insospettito, ha scoperto che le due turiste non erano registrate tra gli ospiti.

Una rapida verifica ha confermato che non alloggiavano nella struttura e le due donne sono state immediatamente smascherate. Nonostante la situazione potesse avere conseguenze legali, la direzione ha deciso di non denunciarle, a patto che pagassero il conto fino all’ultimo centesimo.

Così, le due veronesi, in vacanza nella parte nord-orientale della Sardegna, si sono viste costrette a saldare il conto per intero. Una figuraccia che difficilmente le protagoniste dimenticheranno.