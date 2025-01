Via Rosmini rimessa a nuovo: ecco come è diventata

Dopo piazzetta Giorgio Gaber, anche via Rosmini a Verona è stata riqualificata.

In via Rosmini a Verona, zona San Bernardino a due passi da Porta Palio, sono terminati i lavori di riqualificazione. Un intervento che nei mesi scorsi ha interessato l’area davanti al Cinema Kappadue, divenuta una vera e propria piazzetta intitolata a Giorgio Gaber. Luogo già di socializzazione prima e dopo le proiezioni cinematografiche che ora si offre molto più accogliente grazie anche alla presenza di alcune panchine. Ma ora è tutto il viale ad essere in ordine con la sistemazione dei marciapiedi e la piantumazione di nuovi alberi.

“Si tratta di una riqualificazione che non solo ha migliorato l’estetica della zona, ma ha anche valorizzato il vissuto di via Rosmini quale spazio di socialità e incontro, rendendo l’area nei pressi del cinema K2 appunto più vivibile. – commenta l’assessore a Strade e Giardini Federico Benini. – Proprio oggi si sono conclusi i lavori per l’allargamento dei marciapiede che arriva fino alla nuova piazzetta.E a breve i 15 alberi appena piantumati fioriranno”.

I lavori hanno riguardato l’allargamento del marciapiede lungo il lato ovest di via Rosmini, dal civico 1 fino all’intersezione con via Silvio Pellico, la cui larghezza è stata ampliata a 3,5 metri. E’ stato preservato il vecchio marciapiede su cui è stata realizzata una nuova pavimentazione in pietra di prun con piastre rettangolari, mentre sul ciglio della strada sono piantati alberi per rendere più gradevole il passaggio pedonale. Inoltre, sono stati realizzati dei “golfi”, allargamenti del marciapiede per facilitare il passaggio in corrispondenza dell’attraversamento di via Silvio Pellico, ad ulteriore beneficio della sicurezza dei pedoni. Infine, sono stati ridisegnati gli stalli di sosta.