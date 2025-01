Con un autocarro non si ferma all’alt dei vigili e tenta di speronarli: 43enne in carcere

Ricercato 43enne arrestato dalla polizia e portato in carcere a Montorio.

Questa mattina, intorno alle 6, gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato un quarantatreenne italiano sul quale pendeva un mandato di cattura ordinato dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Verona, lo scorso 28 gennaio.

Nei confronti dell’uomo – sottoposto ad affidamento terapeutico in regime ambulatoriale, a seguito di condanna per il reato di rapina – era stata disposta, contestualmente alla sospensione della misura, la custodia cautelare in carcere. L’aggravamento era stato deciso dal Tribunale alla luce di quanto segnalato lo scorso 14 gennaio da una pattuglia della polizia locale di San Giovanni Lupatoto.

In quell’occasione l’uomo, a bordo di un autocarro, non si era fermato all’alt degli agenti, aveva tentato di speronarli e, dopo un inseguimento ad alta velocità, era sceso dal mezzo e si era dileguato a piedi nei campi. Riconosciuto dagli operatori della polizia locale, il quarantatreenne era stato segnalato al Magistrato di Sorveglianza che, ritenendo la condotta grave, pericolosa ed espressiva del totale spregio delle prescrizioni impostegli, aveva disposto la sua ricerca, il rintraccio e l’arresto.

Oggi gli agenti della Mobile hanno accompagnato l’uomo presso il carcere di Montorio dove dovrà scontare la pena detentiva fino ad ottobre 2026.