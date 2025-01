Al Villafranca Festival Roberto Vecchioni con il suo nuovo tour

E’ quello di Roberto Vecchioni il primo nome ad essere annunciato per il Villafranca Festival al Castello Scaligero.

Il primo ospite della nuova edizione del “Villafranca Festival” a essere annunciato è Roberto Vecchioni che il 17 luglio 2025 arriverà al Castello Scaligero di Villafranca per la tappa estiva del suo tour “Tra il silenzio e il tuono Tour”.

Dopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna” che dallo scorso 6 marzo è sulle piattaforme digitali nella nuova versione, per Artist First e DM Produzioni, Roberto Vecchioni torna al live con un nuovo tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, uscito il 27 febbraio 2024, in vetta nella classifica della narrativa italiana ed edito da Einaudi.

Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema.