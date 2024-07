“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana dal 19 al 21 luglio.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare questo fine settimana a Verona dal 19 al 21 luglio, ecco qualche idea. Tutti gli eventi a Verona e provincia.

Grande festa a Villafranca al “Civico6” con i Sonhora.

Dopo il grande successo del “Civico6 Club Tour” nei più importanti club italiani, i Sonohra sbarcano a Villafranca. Così rinnovano gli appuntamenti con i fan con nuovi incredibili live del loro “Civico6 Summer Tour”. La prossima tappa è in programma il 20 luglio nella splendida cornice del castello Scaligero di Villafranca di Verona. Qui saranno tra i protagonisti del party Teenage Dream, l’evento musicale che offre un vero e proprio tuffo nel passato della musica generazionale degli anni 2000, proponendo un karaoke di canzoni senza tempo.

“Teenage Dream” al Villafranca Festival.

Il 20 luglio, il Villafranca Festival ospiterà l’attesissima festa “Teenage Dream”. Questo evento promette di essere un’esperienza eccezionale e memorabile. “Teenage Dream” non è semplicemente una festa, ma un viaggio unico che riporterà migliaia di persone ai ricordi più belli e nostalgici dell’adolescenza.

Sabato a Bussolengo la notte sotto le stelle diventa “Bianca”.

Sabato 20 luglio, dalle ore 19 alle ore 2, Bussolengo si anima con il ritmo della Notte Bianca per trascorrere una serata sotto le stelle. Una festa all’insegna del buon cibo, musica, shopping e tanto divertimento.

Bussolengo: “Miracoli” a villa Spinola.

A Villa Spinola il 19 luglio un concerto speciale. È “La Sera dei Miracoli”: tributo a Lucio Dalla che ha avuto molto successo nei principali teatri italiani, confermandosi l’omaggio più autorevole del panorama delle cover.

Sardellata al Chiar di Luna a Garda e corsa delle Bisse.

Dal 20 al 22 luglio, il Lungolago Regina Adelaide a Garda ospiterà la “Sardellata al Chiar di Luna”, un evento imperdibile dedicato alla convivialità e alle tradizioni locali. Questo festival offrirà un’opportunità unica di gustare prelibatezze locali e vivere un’esperienza che celebra il meglio della cultura e del gusto del lago. Il programma.

Veronela in Gradela.

A Veronella dal 19 al 23 luglio “Veronela in Gradela – Festa delle carni rosse”. La carne bovina è quella del “Consorzio Sigillo Italiano” servita negli stand gastronomici.

Peschiera del Garda “New Generation Cocktails”.

Dal 19 al 21 luglio la Fiera del Cocktail. Per tre giorni pioggia di degustazioni di cocktails accompagnati da food truck con specialità culinarie diverse dal solito.

Nogara: sagra della Madonna del Carmelo.

Dal 19 al 23 luglio stand gastronomici dalle 20 in poi, nel parco di Villa Raimondi e a Palazzo Maggi. I menù prevedono piatti della tradizione gastronomica locale. In via Sterzi c’è il luna park e la pesca di beneficenza è nell’ex chiesetta di San Giuseppe. Ci sarà anche un mercatino in via Sterzi e in via Falcone e Borsellino.

Teatro Romano.

L’associazione Alzheimer Verona Odv organizza un evento musicale “fingerpicking” benefico al Teatro Romano di Verona, venerdì 19 luglio alle ore 21. Protagonista il gruppo “40 Fingers”, il quartetto di chitarre acustiche, noto per il fingerpicking. Per saperne di più.

Castello di Montorio.

Musica, balli e teatro animeranno il castello di Montorio con sei serate dedicate al divertimento per tutti: gli spettacoli sono ogni venerdì alle ore 21. Il 19 luglio con “Teatrottanta Dance Party” di Modus – Orti Erranti, offre un viaggio musicale negli anni ’70 e ’80. Tutto il programma.