Arcole: torneo di calcetto per ricordare il 22enne morto un anno fa in un tragico incidente.

Ad Arcole è stato organizzato un torneo di calcetto per ricordare Cristian Zanolla, il 22enne morto un anno fa in un tragico incidente. Su iniziativa dei familiari, sabato al campo sportivo di Gambellara ex compagni di squadra e amici giocheranno nel suo nome e in sua memoria.

La tragica storia.

Un anno fa, il 20 luglio 2023, perdeva la vita ad appena 22 anni Cristian Zanolla, ennesima, incolpevole giovane vittima di un incidente stradale, successo a San Bonifacio lungo la Regionale 38 “Porciliana”. Il ragazzo di Arcole era su una moto travolta da un furgone il cui conducente non ha rispettato la precedenza. Una tragedia grande che ha scosso tutto il Veronese e il Vicentino e gettato nella disperazione i suoi familiari.

Nel primo anniversario del dramma, i genitori e la sorella di Cristian hanno deciso di rendere omaggio al loro caro e di mantenerne vivo il ricordo nel modo in cui egli avrebbe desiderato, attraverso lo sport che era la sua grande passione. Il calcio, che aveva praticato fin dall’età di dieci anni nei settori giovanili di diverse società calcistiche della zona, Arcole, Sambonifacese e Belfiore, facendo tutta la trafila sino agli Juniores.

Il torneo.

C’è voluto poco per ottenere la disponibilità dei tanti ragazzi, ex compagni di squadra e amici che nel corso degli anni hanno giocato con il ventiduenne, una quarantina, che così domani, sabato 20 luglio, a partire dalla 15.30, al campo sportivo comunale di Gambellara (Vicenza), daranno vita al primo torneo di calcetto in memoria di Cristian Zanolla: un pomeriggio di partite tra le quattro squadre in lizza che si concluderà in serata con le premiazioni e un rinfresco.