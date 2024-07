Il comune di Soave aiuta le famiglie con un “Bonus Figli” da 500 Euro.



Il comune di Soave ha erogato il “bonus figli”: un contributo di 500 euro a 31 famiglie, prevalentemente giovani, per ogni bambino nato nel 2023. Un’iniziativa che proseguirà anche nel 2024. Questo “bonus figli” è stato introdotto dall’amministrazione per offrire un aiuto economico alle famiglie e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

Il sindaco Matteo Pressi dichiara che l’iniziativa è parte del programma elettorale e rappresenta un impegno concreto per rendere Soave un comune più vivibile e a misura d’uomo. L’assessore ai servizi sociali Regina Minchio, sottolinea che l’infanzia è al centro delle politiche comunali, che includono anche l’organizzazione di centri estivi e supporti alle famiglie in difficoltà.

Durante la cerimonia di consegna del bonus, molte famiglie hanno espresso gratitudine per il contributo, evidenziando come i costi per prodotti di nutrizione e igiene per l’infanzia siano aumentati significativamente nell’ultimo anno. Inoltre, le farmacie locali hanno donato kit di prodotti per bambini e buoni sconto alle famiglie beneficiarie.

Il sindaco ha concluso sottolineando che, sebbene il bonus non sia una somma che cambia la vita, rappresenta un segno di apprezzamento e sostegno del Comune verso le giovani famiglie, dimostrando la solidarietà e l’impegno della comunità per il futuro.