Grande festa a Villafranca al “Civico6” con i Sonhora

Grande festa al castello di Villafranca al “Civico6” con i Sonhora.

Dopo il grande successo del “Civico6 Club Tour” nei più importanti club italiani, i Sonohra sbarcano a Villafranca. Così rinnovano gli appuntamenti con i fan con nuovi incredibili live del loro “Civico6 Summer Tour”, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, per un’estate in musica.

La prossima tappa è in programma il 20 luglio nella splendida cornice del castello Scaligero di Villafranca di Verona. Qui saranno tra i protagonisti del party Teenage Dream, l’evento musicale che offre un vero e proprio tuffo nel passato della musica generazionale degli anni 2000, proponendo un karaoke di canzoni senza tempo. Per maggiori info: https://www.eventiverona.it/index.php/event/teenage-dream/

Un’occasione per cantare insieme a Luca e Diego i tanti successi che hanno costellato la loro carriera. Come “L’Amore”, la hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008. Fino all’ultimo singolo “Ovunque andrai io ci sarò”, versione inedita, in italiano e inglese, di “Wherever you will go”. Si tratta del brano dei The Calling che ha reso celebre la band statunitense in tutto il mondo portandola ai vertici delle classifiche internazionali, con l’incredibile featuring di Alex Band.