Caldo da bollino rosso in 13 città italiane: Verona non è tra quelle.

Per la giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, caldo da bollino rosso in 13 città italiane: Verona non è tra quelle. Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta di livello massimo, a causa dell’ondata di calore in corso.

Nonostante Verona non sia tra le città da bollino rosso, si segnala comunque un’allerta “arancione” per la nostra città, insieme a Brescia, Bolzano e Bari. Un livello che indica in ogni caso, condizioni climatiche che possono rappresentare un pericolo per la salute, soprattutto per la popolazione più vulnerabile.

Per la giornata odierna, le temperature rimarranno stabili rispetto ai giorni precedenti, con massime previste tra 32 e 36 gradi.