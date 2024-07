Robee: “studia” a Verona il robot umanoide con gli occhi azzurri

Robee: il robot umanoide con gli occhi azzurri è in fase di addestramento a Verona.

Robee, il primo robot umanoide del Nord Est, è in fase di addestramento al CosmaGroup di Porcia e all’Exor International di Verona. Costruito da Oversonic in Brianza, Robee inizierà a lavorare nelle linee di produzione tra pochi mesi, una volta completato l’apprendimento. Con i suoi occhi azzurri, Robee è in grado di vedere, osservare e riconoscere le persone intorno a lui.

Quando è arrivato alla CosmaGroup un anno fa, Robee era come un neonato. Ora, dopo un anno, ha imparato a riconoscere Giancarlo Locatelli, il Ceo dell’azienda, e ha acquisito conoscenze su ciò che accade in fabbrica. In dodici mesi, il robot ha imparato a riconoscere le componenti, individuare errori di produzione e scartarli, e raccogliere dati per migliorare i prodotti. Assistito da un giovane informatico appassionato di videogiochi, Robee ha compiuto grandi progressi e da due settimane è in fase di training sulla linea di produzione. Entro la fine dell’anno, sarà operativo a pieno regime.