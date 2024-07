A Garda tutto pronto per la “sardellata al chiar di luna” e la corsa delle “bisse”: programma

A Garda è tutto pronto per la tradizionale “sardellata al chiar di luna” e la corsa delle “bisse”: il programma.



Dal 20 al 22 luglio a Garda c’è la “sardellata al chiar di luna”, una delle feste popolari più suggestive e folkloristiche del lago. Il Lungolago Regina Adelaide a Garda ospiterà questo evento dedicato alla convivialità e alle tradizioni locali. Una grande festa che unisce sapori e tradizione e che affonda le radici nella tradizione della pesca della sardina di lago, risalente ai tempi in cui Garda era un piccolo borgo di pescatori.

Al calar della sera, i pescatori si recavano con le loro imbarcazioni al Pal del Vo’ per festeggiare, cucinando e offrendo il pesce insieme a buon vino. Ospiti e personalità si riunivano in questo angolo caratteristico del lago, noto per le sue acque basse tra Sirmione e San Vigilio, dove i pesci depongono ancora le uova e si possono gustare piatti semplici e deliziosi.

Programma.

Il 20, 21 e 22 luglio, si svolgerà l’antica usanza di gustare il pesce al largo, durante la notte di luna piena. L’evento si terrà dalle 12.30 alle 14 e dalle 19 alle 22.30. In questi orari, si potranno gustare le specialità a base di pesce di lago proposte dagli stand enogastronomici.

Sabato 20 luglio alle ore 20:45, serata di musica con “Effetti Collaterali “. Pop rock anni ’80.

Domenica 21 luglio alle ore 20:45 Groovie Band. Il meglio degli anni ’80 e ’90.

Alle ore 23 “Luci Riflesse“. Spettacolo pirotecnico.

Il campionato delle bisse, bandiera del lago.

La competizione storica si svolgerà il 20 luglio dalle ore 18. La manifestazione sportiva è legata alla tradizione delle bisse, antiche imbarcazioni da regata tipiche del lago di Garda.