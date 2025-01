Verona, estate in campeggio: aperte le iscrizioni per famiglie con minori

Estate 2025: aperte le iscrizioni a Verona per le vacanze in campeggio per famiglie con minori.

Estate in campeggio: a verona per le famiglie con minori verranno aperte le iscrizioni a partire da venerdì 17 gennaio. Nel 2024 hanno usufruito del servizio complessivamente 1.259 persone, di cui 598 minori, a fronte di una richiesta molto superiore alle strutture disponibili.

Il Comune di Verona, infatti, ha contribuito negli anni a far conoscere e a far apprezzare un’esperienza di vacanza green e più rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e del territorio. A partire dal 2007, in 17 anni, tramite il servizio dell’Ufficio Turismo sociale, sono partite per i campeggi di tutta Italia e Croazia circa 2.200 famiglie, a dimostrazione di quanto è cresciuta la propensione a trascorrere le proprie vacanze all’aperto e nel verde.

Per questo motivo e per agevolare le famiglie con minori possibilità socio-economiche, a partire dallo scorso anno viene data la precedenza alle famiglie che sono in possesso di un’attestazione Isee di valore inferiore a 30 mila.

Si tratta come sempre di vacanze low cost, che consentiranno di trascorrere una settimana al mare nei mesi di giugno, luglio, fine agosto e settembre in varie località in Veneto, Romagna,Toscana, Abruzzo, Puglia e anche in Croazia.

Il prezzo a settimana per ciascun alloggio varia da un minimo di 255 euro ad un massimo di 599 euro. La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri. L’iniziativa è riservata ai residenti nel comune di Verona.

Vacanze case mobili.

Le case mobili sono alloggi indipendenti, hanno una superficie media di circa 25 mq dotati di tutto il necessario per la vacanza e sono composte da una cucina con frigorifero, fornello a quattro fuochi, stoviglie e pentolame, una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia.

La vacanza in casa mobile è la soluzione ideale per chi predilige ampi spazi all’aperto, il contatto con la natura e tutti i servizi forniti dai campeggi, dalla piscina all’animazione all’eventuale servizio di ristorazione, alla possibilità di praticare sport, con il vantaggio di un alloggio fornito di tutte le comodità.

Questa tipologia di proposta vacanze è andata ad affiancare lo storico servizio degli appartamenti al mare, che il comune di Verona, unico in Italia, offre esattamente da 50 anni. Per tutte le informazioni su turni, località e prezzi consultare il sito del Comune di Verona – www.comune.verona.it oppure telefonando allo 045 8078637 e 8078635.