Tre ragazzi rapinati sul treno Verona-Mantova, arrestato un 19enne

Rapina sul treno Verona-Mantova, arrestato un 19enne e denunciato il complice 18enne.

Rapina sul treno Verona-Mantova, arrestato un 19enne. Nel tardo pomeriggio di sabato una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato un episodio di rapina a bordo di un treno regionale nel tragitto da Mozzecane a Mantova. Tre ragazzi di 17 anni, originari di Gonzaga, hanno raccontato di essere stati avvicinati da due giovani, uno dei quali li avrebbe minacciati insistentemente per ottenere del denaro. Impauriti, i ragazzi hanno consegnato 40 euro.

Grazie all’intervento dei carabinieri di Mantova, coordinati con la Polfer e il capotreno, è stato individuato il treno e predisposto un intervento alla stazione di Sant’Antonio. Qui, i militari sono saliti a bordo, raccogliendo le testimonianze delle vittime e identificando i sospettati.

I controlli, come riferisce La Voce di Mantova, hanno portato all’arresto per rapina aggravata in concorso di un 19enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, e alla denuncia in stato di libertà di un suo connazionale 18enne. L’arrestato, trasportato al Pronto Soccorso per un malore legato all’abuso di sostanze stupefacenti, è stato successivamente dimesso e condotto al carcere di Mantova.