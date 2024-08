Una casetta prefabbricata è il nuovo centro aggregazione di Borgo Nuovo

Verona, inaugurato il nuovo centro di aggregazione in Borgo Nuovo.

Verona ha un nuovo centro di aggregazione: per la precisione in Borgo Nuovo, Circoscrizione 3^, territorio che in questi anni ha visto concretizzarsi l’ampio progetto Steps, Shared Time Enhances People, finanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del bando europeo “Urban Innovative actions”.

Si tratta di una casetta prefabbricata in legno, della dimensione di circa 90 mq ad un piano fuori terra con tetto piano. All’interno sono stati ricavati una sala accoglienza, un ufficio con bagno privato, servizi igienici aperti al pubblico e accessibili a tutti, deposito e ripostiglio tecnico. L’area esterna di circa 1000 mq ospita un giardino in cui promuovere attività all’aria aperta.

E’ la prima struttura edificio comunale dotata di un tetto verde estensivo, un vero e proprio prato fiorito che necessita di bassa manutenzione e minimo apporto idrico.

Cosa si farà all’interno della casetta.

Attività sociali anzitutto, la volontà dell’amministrazione è infatti rendere questo luogo un punto di incontro e di socializzazione per i residenti del quartiere, in cui incontrarsi ma anche condividere esperienze e attività di vario tipo.

Le prime sono già in calendario e inizieranno a settembre: ci sarà lo Sportello del segretariato sociale per dare supporto ai cittadini e soprattutto agli anziani meno pratici con l’uso della tecnologia; ci saranno attività per favorire il movimento fisico realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università, oltre al calendario di attività e laboratori proposto dalla Cooperativa Energie Sociali.

“I servizi sociali sono già attivi”.

“Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, che ha partecipato nella stesura della proposta progettuale definitiva migliorandola a vantaggio della socialità del quartiere – ha detto l’assessore al Decentramento Federico Benini -. Questa è l’ennesima iniziativa realizzata nell’ultimo anno in questo quartiere che sta cambiando volto e che migliorerà nei prossimi mesi con i prossimi lavori in programma, tra cui l’illuminazione del parco dei Merli e il nuovo asfalto in via Pitagora. E’ il primo edificio che viene realizzato con la copertura verde, una soluzione che riduce il fenomeno dell’isola di calore e l’inquinamento atmosferico e migliora il decoro urbano”.

“I servizi sociali sono già attivi con lo Sportello del segretariato sociale e altre iniziative saranno programmate a breve – ha detto l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni -. In questo quartiere come in tutti gli altri c’è bisogno di socialità e questo servizio è la prima risposta ai bisogni della comunità. Uno spazio inclusivo, aperto a tutti e tutte e senza barriere architettoniche”.

“Da diversi mesi abbiamo avviato un percorso di partecipazione con associazioni, scuole e altre realtà locali per sviluppare un ricco pannello di iniziative e attività – aggiunge il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri -. Già ora è operativo lo sportello dei servizi sociali, a settembre inaugureremo ufficialmente il calendario delle altre attività rivolte a tutte le fasce d’età ma con un occhio particolare per le fasce della popolazione più deboli e più soggette alla solitudine”.