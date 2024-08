Tenta di aggredire una ragazza in piazza Bra, arrestato 27enne

Verona, 27enne arrestato dai carabinieri: stava tentando di aggredire una ragazza in pieno centro, in piazza Bra.

Nella nottata di oggi, quella tra martedì 6 e mercoledì 7, i carabinieri di Verona hanno arrestato un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella circostanza i militari, mentre transitavano nei pressi di piazza Bra hanno colto in flagranza un giovane marocchino di 27 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, in forte stato d’alterazione verosimilmente conseguente all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, si avvicinava alle spalle di una ragazza, in quel momento ancora ignara di quanto stesse accadendo, intenta ad acquistare le sigarette da un distributore automatico. La ragazza, nel momento in cui si è resa conto della presenza dell’uomo alle sue spalle è scappata, mentre il 27enne è stato subito bloccato dai carabinieri. Ne è nata una violenta colluttazione, terminata con l’arresto del giovane il quale è stato accompagnato in caserma per i conseguenti controlli, a seguito dei quali è stato anche trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish.