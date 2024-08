Fuga a bordo di un furgone per le vie di Verona, due arrestati dai carabinieri.

Vedono i carabinieri e scappano, fuga in furgone per le vie di mezza Verona. Nella tarda mattinata di ieri, martedì 6 agosto, i carabinieri di Verona hanno arrestato due albanesi di 31 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e noti alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e, contestualmente, denunciati alla Autorità Giudiziaria scaligera per il possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Nel dettaglio i due, a bordo di un furgone, resisi conto che i carabinieri stavano per sottoporli ad un controllo, invece di fermarsi all’alt, hanno pigiato sull’acceleratore dandosi a precipitosa quanto pericolosa fuga per le vie della città, fortunatamente poco trafficate a quell’ora. L’inseguimento si è sviluppato lungo le vie Golosine e Chioda, fino a quando i soggetti non hanno interrotto la loro corsa in via Germania, dove sono stati bloccati e sottoposti ai conseguenti controlli dai quali è poi emerso che avevano nella loro disponibilità, senza giustificati motivi, strumenti idonei allo scasso. Nella mattinata di oggi arresto da giudice e obbligo per i due di presentazione alla polizia giudiziaria.