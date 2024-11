Tre importanti palazzi storici in vendita a Verona: Cariverona ha deciso di procedere

Tre importanti palazzi storici in vendita a Verona: Cariverona ha deciso di procedere rapidamente senza attendere il verdetto del Consiglio di Stato su un altro progetto in via Garibaldi. La città punta a ricavare fondi per nuovi investimenti, in particolare per progetti museali. Gli edifici messi in vendita son Palazzo Franco Cattarinetti in via Rosa, l’ex Monte di Pietà in piazzetta Monte e il Magazzino 22, uno dei vecchi magazzini generali tra Borgo Roma e Giarol Grande. L’obiettivo è trasformarli in abitazioni, uffici e spazi dedicati agli studenti.

Questa operazione fa parte di un piano più ampio di valorizzazione e rigenerazione urbana promosso da Fondazione Cariverona, che detiene quasi tutte le quote del fondo Verona Property, gestito da DeA Capital Real Estate. Il piano include anche il recupero di altri edifici storici di proprietà della fondazione, come Castel San Pietro, Palazzo del Capitano e Palazzo Forti, che avranno in futuro una destinazione culturale.

DeA Capital Real Estate ha affidato a Cbre, uno dei principali operatori nel settore immobiliare, l’incarico di gestire la vendita di questi immobili tramite trattativa privata. La fondazione ha messo la quarta su questa operazione, anche per compensare le difficoltà su altri progetti, come la trasformazione dell’ex Palazzo Unicredit di via Garibaldi in un hotel di lusso, che è stata temporaneamente bloccata a seguito di un ricorso da parte di altri albergatori locali.