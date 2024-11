Bonsai da tutta Europa e dal Giappone, l’incredibile mostra a Soave.

Bonsai da tutta Europa e dal Giappone: per la prima volta il borgo di Soave ha accolto questo affascinante mondo a Palazzo del Capitano. Qui è stata allestita una mostra con esemplari provenienti da tutto il continente europeo e dal Giappone. L’evento ha coinciso con l’edizione annuale del congresso “Sakka Ten Autumn Trees” che da vent’anni porta l’arte giapponese dei bonsai in diverse città europee grazie alla collaborazione con Nippon Bonsai Europa, emanazione dell’associazione giapponese madre dedicata a questa antica tradizione. Il congresso è stato sostenuto dal Fondo Nazionale per il Turismo 2024 del Ministero del Turismo e dalla Regione Veneto.

Questa esposizione ha occupato il primo e secondo piano di Palazzo del Capitano, dove i visitatori hanno potuto ammirare bonsai di ogni tipo: dai pini ai faggi, dai larici ai ginkgo biloba. A completare l’allestimento, ci sono pietre dalle forme evocative e sculture in legno che rappresentano le stagioni, aggiungendo un elemento di riflessione artistica. Nel cortile del palazzo, inoltre, floricoltori e artisti hanno esposto altre opere ispirate alla cultura bonsai, come alberi e garofani in miniatura.

Il congresso, inaugurato venerdì nella Sala delle Feste, ha attirato un vasto pubblico. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Matteo Pressi, che ha accolto appassionati e curiosi giunti per celebrare un’arte millenaria di grande bellezza e raffinatezza. Oggi ultimo giorno per visitare questa mostra.