A4 “ridotta” per 5 giorni di lavori: ecco come cambia la viabilità.

L’autostrada A4 sarà “ridotta”, ossia parzialmente chiusa 5 giorni per lavori notturni, ecco come cambia la viabilità e dove. Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, saranno effettuati interventi di riqualificazione del tratto autostradale tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, in direzione Venezia.

I lavori, programmati per la fascia notturna, si svolgeranno ogni notte dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo. Durante questo periodo, i veicoli potranno circolare su due corsie, una delle quali avrà una larghezza ridotta per agevolare gli interventi allo spartitraffico centrale, dal chilometro 280 al chilometro 290.