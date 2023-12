Per la Stella in piazza Bra c’è lo sponsor: 170mila euro da Cariverona

Verona, arriva lo sponsor per la nuova Stella in piazza Bra.

Per la nuova Stella di piazza Bra arriva lo sponsor: la Fondazione Cariverona ha infatti stanziato la cifra di 170mila euro per contribuire alle spese sostenute dal comune di Verona per le festività natalizie.

Una cifra che corrisponde esattamente a quella usata da palazzo Barbieri per l’acquisto della nuova Stella. “Le polemiche avanzate dalle destre nelle ultime settimane – sostengono i segretari del Pd di Verona Franco Bonfante e Alessia Rotta – si sono rivelate del tutto pretestuose e infondate. Come era noto fin dall’inizio, la vecchia stella della Bra tornerà al suo posto il prossimo Natale, una volta terminato il restauro, mentre la nuova stella a led andrà a valorizzare a turno i nostri quartieri. L’acquisto della nuova stella viene sponsorizzato mentre i suoi colori, ad eccezione delle prove di collaudo, resteranno bianchi. La città avrà tutte le celebrazioni che merita in corrispondenza delle festività natalizie e del capodanno”.

Ma Patrizia Bisinella, di Fare!, la pensa diversamente: “Apprendo in queste ore che il finanziamento ricevuto dal Comune da parte di Fondazione Cariverona, nell’ambito dei contributi destinati alle categorie più fragili e all’emergenza freddo, viene ora utilizzato per coprire i costi della nuova stella in piazza Bra. In attesa di una conferma o smentita sull’utilizzo di questo contributo sociale – spiega Bisinella – ci chiediamo come il sindaco intenderà spiegare l’utilizzo di un contributo destinato a finalità ben specifiche per pagare l’installazione della nuova Stella. Un’opera che in tutta evidenza non ha a che fare con finalità sociali”.