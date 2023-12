Conto alla rovescia per il Capodanno in piazza Bra a Verona.

Grande attesa per il concerto di Capodanno in piazza Bra a Verona che vedrà l’esibizione di alcuni dei giovani artisti emergenti più amati e seguiti del momento, i vincitori e finalisti di X Factor. Dal palco di piazza Bra, a partire dalle 23, si esibiranno la vincitrice Sarafine con gli altri finalisti, Maria Tomba, Stunt Pilots e Il Solito Dandy. Dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con la ‘Discoteca Nazionale’ con Andrea De Sabato e DJ Sautufau. La serata è organizzata dalla società Eventi Verona in collaborazione con RTL 102.5.

Per amplificare ulteriormente la visibilità dell’evento, tutta la serata sarà trasmessa in diretta in radiovisione dalla prima emittente radiofonica italiana, RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), da Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulle piattaforme social e in streaming su RTL 102.5 Play, ciò permetterà di seguire l’evento da ogni parte d’Italia, a casa e non. Copertura garantita anche a livello locale, l’evento sarà visibile anche su TeleArena. La sera del 31 dicembre, a partire dalle 21, la festa prenderà il via dagli studi di Milano e Roma, dove i conduttori Federica Gentile, Luca Viscardi, Diego Zappone, Carolina Russi Pettinelli e Mario Vai si collegheranno da ogni angolo d’Italia.

L’evento è stato presentato dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo. Presenti la cantante veronese Maria Tomba, Francesca Cheyenne conduttrice RTL 102.5 e in collegamento il conduttore Angelo Baiguini.

“Un Capodanno per le nuove generazioni”.

“Un Capodanno pensato in particolare per le nuove generazioni – ha evidenziato l’assessore Jacopo Buffolo – grazie alla partecipazione di giovani artisti emergenti, freschi dell’esperienza di X Factor, apprezzati e seguiti da tanti ragazzi e ragazze. Puntiamo a realizzare in piazza una grande festa della musica. Ringrazio RTL 102.5 che anche quest’anno racconterà le bellezze di Verona in diretta nazionale. E’ un piacere poter accogliere fra i giovani finalisti ed ospiti speciali della serata anche la veronese Maria Tomba, che durante il talent ha brillato per le sue doti musicali e che ha voluto essere qui oggi anche per la presentazione dell’evento”.

“Sono emozionatissima di salire sul palcoscenico che fino a qualche anno fa ho visto da spettatrice – ha dichiarato Maria Tomba –. Affronterò questa serata con lo spirito che mi caratterizza: cantare mettendo cuore e anima nelle mia musica. È così che ho intrapreso l’avventura di X Factor e spero di continuare a divertire ed emozionare”.

Il piano della sicurezza.

E’ in fase di definizione il piano della sicurezza 2023, strutturato sull’impianto già utilizzato lo scorso anno, che prevede in piazza Bra più di un centinaio di stuart a disposizione, transennature antipanico, misure di contenimento e prevenzione del rischio già collaudate con Questura e Prefettura, con le quali sono in corso i tavoli di coordinamento.