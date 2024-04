Lago di Garda e dintorni “in mostra” per conquistare i turisti austriaci

A Innsbruck la prima edizione di Gardasee Expo.

A pochi minuti dal valico del Brennero, in uno dei bacini naturali del turismo gardesano, a Innsbruck, dal 25 al 27 aprile 2024, si è tenuta la prima edizione di Gardasee Expo. Grande successo per l’area espositiva di circa 500 m² allestita di fronte al Palazzo imperiale del XVI secolo.



Presente all’inaugurazione il sindaco di Innsbruck, Georg Willi, che ha sottolineato la bellezza del Lago di Garda, da sempre meta delle sue vacanze in famiglia. Curioso notare come la comunità locale appelli affettuosamente il Garda come “il piccolo mare del Tirolo”. Insieme al primo cittadino anche i due vicesindaci della città austriaca e gli assessori di Bardolino, Domenica Currò, e di Lazise, Elena Buio.



Un taglio del nastro all’insegna della cultura italiana dove, ad animare la giornata sul palco del Food Truck lungo 14 metri, si sono alternati i Musici e Sbandieratori di Borgo Veneto (Padova), la Confraternita del Radicchio di Verona, la street band Venetum Brass, le mascotte di Gardaland e l’Ohana Group che dopo aver intonato l’inno di Mameli ha portato in Austria le più celebri canzoni italiane.

I prodotti di Gardasee.

E poi alla conquista del pubblico con assaggi dei prodotti di Gardasee: il Grana Padano, i vini di Ca’ Del Sette, il Consorzio Radicchio di Verona I.G.P., l’olio di oliva di Colle D’oro sul Lago e le patate dal cuore veneto Pepi Dora. Grande entusiasmo anche per lo show cooking dell’esperta in abbinamento cibo e olio Roberta Ruggeri. La sera della giornata inaugurale al Cinema Metropol Kino di Innsbruck è stato proiettato per la prima volta il docufilm “Ride back to best age” del regista Hermann Weiskopf, girato per la gran parte sul Lago di Garda.



Gli espositori, tra i vari presenti anche Parco Natura Viva, Gardaland, Forno Bonomi, Pastificio Avesani, La Casara Roncolato, hanno colto lo spirito di presentarsi attraverso un canale privilegiato con il mercato austriaco particolarmente propenso ad investire nei prodotti enogastronomici Made in Italy e parte importante dei flussi turistici in arrivo nel territorio gardesano.