Verona, niente fuochi d’artificio per il Capodanno in piazza Bra.

Niente botti e fuochi d’artificio a Capodanno: il comune di Verona ha scelto di non effettuare alcun gioco pirotecnico in piazza Bra durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Con l’obiettivo di “salvaguardare maggiormente l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la quiete delle persone più fragili ed evitare i rischi di incendio, così come i disagi degli animali domestici”. Una scelta condivisa anche con la Questura di Verona.

“Già da tempo – fa sapere palazzo Barbieri – è vietato sul territorio comunale far esplodere botti e petardi in presenza di persone e animali e a meno di 500 metri da ricoveri, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, condomini, centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di Interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d’affezione. E’ altresì vietato condurre in qualsiasi momento animali d’affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati”.

“Anche su questo tema serve un cambio culturale – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo, che ha curato l’evento di Capodanno –, che passa sia da una maggiore politica di sensibilizzazione della cittadinanza che attraverso i buoni esempi, come la decisione presa quest’anno di non effettuare in piazza Bra i fuochi. Tante altre città grandi e piccole hanno fatto da tempo questa scelta che abbiamo ritenuto di condividere”.