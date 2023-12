Verona, favorevoli e contrari alla nuova Stella di Natale in piazza Bra.

“Una Stella Cometa con una coda che sembra a pezzi come se fosse caduta dal cielo e si fosse spezzata’’: questa, assieme ad altri commenti, è stata la critica mossa da un veronese alla domanda “Cosa pensa della nuova stella in piazza Bra?’’

La nuova Stella Cometa di Natale è stata installata quest’anno in Bra al posto dell’archi-scultura che, come ogni anno, caratterizzava la piazza più famosa di Verona. E’ stata sostituita alla precedente a causa di un incidente avvenuto lo scorso gennaio durante la fase di smontaggio della struttura. Un basamento rovinò alcuni gradoni dell’Anfiteatro, motivo per cui l’opera venne messa sotto sequestro e si decise così di trovare un’alternativa adeguata e realizzabile entro le festività di quest’anno.

Ma come hanno reagito veronesi e turisti a questa novità che ha acceso sicuramente dibattiti? Per VeronaOggi abbiamo intervistato alcuni di loro e chiesto pareri a chi, passeggiando per la Bra, osservava la “nuova stella’’. O si scattava la consueta foto davanti alla nuova installazione, come se nulla fosse cambiato.

A chi piace, a chi no.

Malcontento da parte di diversi cittadini affezionati alla vecchia struttura natalizia a cui questa nuova idea non piace affatto: “La stella non ci piace, la coda sembra a pezzi come se fosse caduta dal cielo e si fosse spezzata. Speriamo davvero che sia una “stella di passaggio’’, una cosa provvisoria, ma intanto i soldi sono stati spesi’’.

Alcuni più ottimisti, invece, dicono: “Meglio di nulla. Ovviamente la stella precedente ha fatto la storia e rendeva la nostra città unica al mondo – afferma un veronese -. Mi dispiace solo per le lungaggini burocratiche che sono state affrontate, a parer mio si poteva risolvere prima la questione, ma comunque la nuova stella rimane una bella idea’’.

Anche alcune turiste, affezionate alla nostra città e che già conoscevano la stella degli anni passati, sono di simile opinione: “Non è male, rende comunque l’idea del Natale ed è un’alternativa carina. L’altra stella l’abbiamo vista ed era molto bella e caratteristica, l’atmosfera è sicuramente diversa, ma questa comunque non è da bocciare’’.