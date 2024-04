La premier Meloni a Verona, è arrivata al Vinitaly: “Ci tenevo a essere qui”

Verona, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Vintaly.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Verona per il Vinitaly. Nella giornata di ieri il suo appuntamento a Verona sembrava dover saltare a causa de venti di guerra in medio Oriente, ma poi l’arrivo della premier è stato di nuovo calendarizzato per oggi, lunedì 15.

Ad accoglierla il sindaco Damiano Tommasi e il presidente del Veneto Luca Zaia, con il presidente di VeronaFiere Federico Bricolo. Per il governo presenti i ministri dell`Agricoltura Francesco Lollobrigida, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Sono giornate un po’ complesse – ha detto la presidente del Consiglio – eppure ci ho tenuto ad essere qui, facendo uno sforzo significativo. Anche per ribadire il valore che il governo attribuisce al mondo dell’agricoltura e alle sue eccellenze, che sono un pezzo estremamente significativo del nostro made in Italy“.