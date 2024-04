Verona, Vinitaly and the City: 120 appuntamenti in 4 giorni, il programma

Verona, Vinitaly and the City: 120 appuntamenti in 4 giorni nella capitale dei wine lovers, ecco il programma.

Un programma top al Vinitaly and the City: dal 12 al 15 aprile, Verona si trasforma nella capitale dell’enogastronomia e della cultura. Questo evento offre centoventi appuntamenti distribuiti in quattro giorni. Saranno densi di approfondimenti, arte, musica e naturalmente, degustazioni di vino, tutto all’insegna del prodotto enologico made in Italy.

Verona diventa “the place to be” per chi desidera tuffarsi nell’arte dell’enologia italiana. Vinitaly and the City si conferma dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati del vino. Un’esperienza unica e coinvolgente che celebra la ricchezza e la diversità dell’offerta vinicola italiana. Ecco il programma.

Destinazione “Paradiso”.

Giunge a compimento l’excursus sulla Divina Commedia iniziato a Vinitaly and the city 2022 con la presentazione della mostra sull’Inferno e proseguito lo scorso anno con “Il Purgatorio”.

Domenica 14 aprile (ore 17, Palco Loggia di Fra Giocondo) Franco Nembrini presenta infatti “Il Paradiso di Dante. La vittoria del bene”, una finestra sulla terza e conclusiva tappa del progetto “Dante profeta di speranza”, dedicata a “Il mio Paradiso”, che sarà allestita a Castel San Pietro (VR) dal 19 aprile al 16 giugno 2024.

Il percorso espositivo, realizzato dall’Associazione “Rivela”, è pensato per avvicinare i giovani all’opera del Sommo Poeta, rendendoli protagonisti nel trasformarla in un attuale riferimento per la loro crescita umana, culturale e spirituale. Il Paradiso rappresenta il compimento del desiderio di pienezza, felicità e verità che ha guidato il viaggio di Dante, un cammino in cui anche studenti e giovani possono trovare domande e risposte in un dialogo attivo tra l’opera e la loro vita.

Da “incredibili mondi” al piccolo schermo.

“B.E.V.I.”, acronimo di “Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia”, è la prima e unica serie TV sull’arte nel mondo del vino, in onda su Sky Arte e in streaming su Now. La presentazione della terza e anticipazione della quarta stagione, in programma domenica 14 aprile (ore 21, Palco Loggia di Fra Giocondo, a cura di Artlouder in collaborazione con SKY Arte e Winearound), metterà in luce la complessità dell’“arte del vinificare” dalla vigna alle cantine come “nuove cattedrali”, in un collegamento sempre più osmotico tra vino, arte, architettura e design.

Pagine di gusto.

Torna anche per l’edizione 2024 la rassegna “Parole Di-Vino”, un programma di quattro talk di approfondimento a cura di Feltrinelli Librerie pensato per tutti: esperti, appassionati e non solo. Si inizia venerdì (12/4, ore 19.45, Palco Loggia Fra Giocondo) con il “Laboratorio di sapori” della vincitrice di Masterchef 2024, Eleonora Riso, un compendio di “80 ricette ganzissime” edito da Baldini + Castoldi.

Sarà poi la volta del “cuciniere curioso” e pioniere della rete Luca Pappagallo, che dai social sbarcherà a Vinitaly and the city per presentare sabato (13/4, ore 19, Palco Loggia Fra Giocondo) il suo ricettario edito da Vallardi “La cucina per tutti di Casa Pappagallo”.

Domenica (14/4, ore 19, Palco Loggia Fra Giocondo) l’amatissimo pasticcere Luca Perego, in arte LuCake, confida al pubblico “Il mio lato salato” (Mondadori), un libro con proposte alla portata di tutti, dai piatti per occasioni speciali alle soluzioni “svuota frigo”. Spazio alle pagine autobiografiche di Alessandro Tommasi nell’appuntamento di lunedì (15/4, ore 20, Palco Loggia Fra Giocondo), che con “La Rincorsa” (Feltrinelli) ripercorre le tappe e le complessità del percorso che porta al successo.

A raccontare il vino su carta e nel bicchiere i due Book tasting – condotti dalla giornalista e scrittrice Anna Martellato – in programma sabato e domenica, dedicati agli “Esercizi spirituali per bevitori di vino” del critico e wine journalist Angelo Peretti (13/4, ore 16, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Cortile Mercato Vecchio) e a “Il grande racconto del vino italiano” di Joe Bastianich e Tiziano Gaia (14/4, ore 16, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Cortile Mercato Vecchio). Nel primo appuntamento saranno in degustazione i vini Nino Negri, nel secondo le etichette di Santi.

Alle radici della storia.

Si confermano nel palinsesto di Vinitaly and the city le visite guidate non solo alle piazze clou dell’evento (“Il cuore Medievale di Verona: Le piazze del potere tra Comune e Signoria Scaligera”), ma anche a luoghi e punti di interesse con itinerari tra archeologia, storia e cultura che intrecciano il legame tra la città e il vino. Si va – tra le altre – da “L’arte del vino e la cultura della vite: un itinerario culturale a sinistra dell’Adige” a “L’Uomo e il Vino.

L’archeologia racconta” al Museo Archeologico Nazionale, passando per visite esperienziali come quella “Viaggio nei tesori della storia” nella suggestiva cripta di San Benedetto al Monte, o “Ibridazioni. Scultura, installazione, video e pittura contemporanea nella collezione Agiverona a Santa Marta”. A Palazzo Maffei Casa Museo sarà possibile scoprire “Territorio di vino. Verona nell’arte e l’iconografia del vino nel tempo”, mentre “Fiasche d’arte e di vino” è il tema del percorso individuato al Museo di Castelvecchio, con un focus anche su “San Martino in Aquaro e Vinitaly and the City: tra archeologia e vino”. E mentre si aprono le porte del settecentesco Salone delle Feste di Palazzo Balladoro, del Museo Miniscalchi Erizzo e della Capitolare (la biblioteca tuttora funzionante più antica del mondo), sarà possibile anche seguite un tour guidato “Alla scoperta delle bellezze nascoste: passeggiata lungo l’antica via Postumia”.

Tutti i dettagli su appuntamenti, itinerari, prenotazioni e costi sono disponibili qui.

Vinitaly and the City è il fuori salone di Vinitaly che ogni anno trasforma Verona nella capitale dei winelover. Quattro giorni tra degustazioni, masterclass, talk, incontri e visite guidate con incursioni culturali, artistiche, musicali e geografiche, aperto con il seguente orario: venerdì 12 aprile 18:00-23:00 (inaugurazione ore 18.00), sabato 13 aprile 15:00-23:00, domenica 14 aprile 15:00-23:00, lunedì 15 aprile 18:00-23:00. Fino all’11 aprile è possibile acquistare il biglietto (1 calice, 4 token degustazioni, 1 token esperienza) in prevendita online al costo di €16,50; in sede di evento (dall’11/04 al 15/04) si potrà acquistare il biglietto sia al desk in Piazza dei Signori che online al costo di €20 (Info e shop su www.vinitalyandthecity.com).

Vinitaly and the City è organizzato in collaborazione con Comune di Verona, Provincia di Verona e Fondazione Cariverona con il patrocinio della Regione Veneto