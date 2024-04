Avviata la campagna assicurativa agricola 2024 da Codive Verona, per proteggere gli imprenditori.

Condifesa Verona (Codive) ha dato il via alla campagna assicurativa agricola per l’anno 2024, a difesa degli imprenditori agricoli. A loro viene così data la possibilità di proteggersi da una serie di avversità climatiche e altre difficoltà connesse all’attività agricola.

La nuova campagna assicurativa consente agli agricoltori di stipulare polizze per proteggersi contro avversità catastrofali. E comprendono: alluvioni, gelate, brine e siccità, così come contro eventi di frequenza come grandinate, eccessi di pioggia, neve abbondante e venti forti. Inoltre, sono disponibili polizze monorischio per la grandine e la possibilità di aderire ai fondi mutualistici per coprire eventuali danni causati da fitopatie e crisi di mercato.

I dati.

Il 2023 è stato un anno caratterizzato da sfide significative per Codive, che conta 8800 soci. Il numero di giornate di maltempo è stato inferiore del 22% rispetto al 2022, ma nonostante ciò, si sono verificati danni significativi che hanno portato a un record di risarcimenti e premi assicurativi. I danni causati dalle 102 giornate di maltempo hanno comportato risarcimenti per un valore di 61,9 milioni di euro agli assicurati soci di Codive, praticamente il doppio rispetto all’anno precedente, che si era attestato a 30,5 milioni di euro.

I valori assicurati nel 2023 sono aumentati del 2,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 562,6 milioni di euro. I territori maggiormente colpiti dalle condizioni climatiche avverse sono stati il Comune di Verona con 26 episodi, Legnago con 19, Valeggio sul Mincio e Terrazzo con 18, Tregnago, Belfiore e Villa Bartolomea con 17 sinistri, e Sona con 15, mentre altri territori hanno subito danni in misura minore.

Nel corso del 2023, l’uva è stata la coltura maggiormente assicurata, con un valore di 198 milioni di euro, seguita dalla frutta per 65,5 milioni di euro e dalle coltivazioni orticole per 81,8 milioni di euro. Anche mais, oleaginose, tabacco e vivai sono stati oggetto di assicurazione, ricevendo risarcimenti per milioni di euro.

La campagna assicurativa agricola 2024 offre agli imprenditori agricoli la possibilità di proteggere le loro coltivazioni da eventi climatici avversi e altre sfide connesse all’attività agricola, fornendo loro una sicurezza finanziaria essenziale per affrontare gli imprevisti e proteggere i loro mezzi di sussistenza.