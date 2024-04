“Legale, come il vino”: blitz antiproibizionista per la cannabis al Vinitaly

Azione dimostrativa antiproibizionista per la cannabis legale in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly.

“Legale, come il vino” questo lo slogan che ha accompagnato il gesto dell’Associazione Meglio Legale, coordinata da Antonella Soldo, che questa mattina si è presentata alla cerimonia di inaugurazione del Vinitaly 2024. Una dimostrazione nonviolenta a cui hanno preso parte Antonella Soldo e Raffaella Stacciarini. Che si sono presentate davanti al palco dal quale stava parlando il ministro Lollobrigida con dei cartelli riportanti la scritta “Cannabis, legale come il vino”.

Un modo, secondo l’associazione, per portare all’attenzione pubblica i benefici e i vantaggi che comporterebbe la legalizzazione della cannabis, su uno dei palchi che celebra una delle sostanze più consumate al mondo, il vino.

“Oggi a Verona – ha detto Antonella Soldo, coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale – ci sono molti imprenditori coraggiosi e lungimiranti, che conoscono quanto lavoro serva per difendere un presidio così importante del Made in Italy. Eppure lo fanno lavorando con una sostanza stupefacente, anche se il ministro Lollobrigida non vorrebbe nemmeno che il vino si chiamasse alcool. Però è così. E allora immaginate cosa potrebbe accadere se di un mercato oggi in mano alle mafie ne facessimo qualcosa di legale, controllato, sicuro. Di qualità. In Veneto già oggi ci sono delle aziende d’eccellenza che producono e trattano la canapa industriale. Non è fantascienza: nel mondo sta già accadendo, noi possiamo solo decidere se essere gli ultimi oppure no”.