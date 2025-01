Plateatici in centro storico, nuove regole: ecco cosa cambia. Rotta: “Più attenzione per i residenti”

Plateatici a Verona, in centro storico a disposizione 60 stalli blu per auto e 20 per motocicli: “Spazi più che sufficienti”.

Plateatici in centro storico a Verona, ecco le novità del 2025. La domanda per la concessione dei plateatici stagionali nel centro storico di Verona va presentata come di consueto entro il 31 gennaio. Nella Città Antica saranno a disposizione 60 stalli blu per auto e 20 per motocicli. In merito alle tariffe di concessione non è previsto un aumento del costo, che come sottolinea palazzo Barbieri è rimasto tale fin dall’epoca pre-Covid, ma come prevede la legge, solo un adeguamento Istat.

L’unica variazione riguarda il quartiere di Borgo Trento che rientrerà nella seconda fascia, quella della 1° Circoscrizione: “Una variazione che tiene conto della crescente importanza e sviluppo di bar e ristoranti in zona”.

“La città di Verona è una tra le più importanti mete turistiche italiane, visitata da consistenti flussi di persone provenienti da numerosi Paesi, soprattutto durante la stagione lirica, le manifestazioni fieristiche e le vacanze scolastiche. L’amministrazione, però, – sottolinea l’assessora al Commercio, Alessia Rotta – ha ben presente anche le esigenze e aspettative dei residenti che segnalano la difficoltà di parcheggio in certe aree della Città Antica. Stiamo lavorando per liberare ulteriori posti auto e spazi per i motocicli rispetto allo scorso anno”.

“Attenzione anche ai residenti”.

“L’obiettivo – continua – è trovare un compromesso che garantisca equilibrio nelle direttive di concessione del suolo pubblico rispettando le esigenze di tutti i portatori di interessi. Non da ultimo, stiamo procedendo anche al rinnovo del Regolamento di concessione degli stalli pluriennali. Gli stalli a pagamento a disposizione degli esercenti rimangono di fatto invariati, tenuto conto della recente istituzione della nuova area pedonale urbana che ha coinvolto alcune vie e le principali piazze della Città Antica”.

Come risulta all’assessorato, il numero di stalli nella città antica sarà più che sufficiente per le esigenze di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si rinnova, infine, la deroga ai tempi di utilizzo dei plateatici adottata nella stagione 2024. I dehors potranno essere allestiti dal 1° aprile fino all’11 novembre per “coprire” le manifestazioni di Vinitaly 2025 e Fieracavalli 2025 oltre che le festività pasquali.