Trapianto di fegato record a Verona: la donatrice aveva 93 anni

Trapianto di fegato record a Verona, visto che la donatrice aveva 93 anni. Si tratta infatti di una donna vicentina di 93 anni, colpita da un irreversibile danno cerebrale. E’ il donatore più anziano mai registrato in Veneto e il secondo più anziano d’Italia.

Come spiegato al Gazzettino da Luigi Ongaro, direttore dell’Unità Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Alto Vicentino, l’età avanzata non rappresenta un limite per la donazione del fegato, a differenza di cuore e polmoni. “Il fattore decisivo è la funzionalità dell’organo, che in questo caso era ancora molto buona. Dopo aver proposto la donazione ai familiari e ottenuto il loro consenso, abbiamo trasferito la paziente dalla Neurologia alla Rianimazione per preservare il fegato durante l’iter previsto dalla legge”.

L’intero processo ha seguito le rigorose procedure di accertamento di morte cerebrale, condotte dall’apposita commissione medica. Il fegato è stato poi prelevato dall’équipe dell’Azienda ospedaliera di Verona e trapiantato con successo, regalando una nuova vita a un paziente in attesa.