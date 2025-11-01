Navette gratuite verso le aree interessate dai Mercatini di Natale di Verona, e bancarelle in piazza Bra. Si parte il 21 novembre.

La giunta comunale di Verona ha approvato una variazione al bilancio 2025 che prevede il finanziamento del servizio navetta durante i Mercatini di Natale, con le classiche casette di legno che dopo l’esperimento via Pallone saranno ospitate in piazza Bra. Oltre che nella altre piazze previste dall’iniziativa “Natale diffuso“. Si parte il 21 novembre.

Con la delibera n. 1558/2025, su proposta dell’assessorato al Bilancio, vengono stanziati 80mila euro per garantire il trasporto gratuito o agevolato verso le aree interessate dall’evento natalizio, tra i più frequentati della città durante il periodo invernale.

L’intervento, spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco, rientra nel più ampio bilancio di previsione 2025–2027 approvato lo scorso dicembre, e “punta a sostenere la mobilità sostenibile e a ridurre la pressione del traffico nel centro storico durante le settimane di maggiore affluenza turistica. È una misura che risponde sia a esigenze logistiche sia a obiettivi ambientali, promuovendo l’uso del trasporto pubblico in un periodo critico per la viabilità urbana”.

Oltre al potenziamento del servizio navetta, la delibera autorizza anche uno stanziamento di 155mila euro per la copertura dell’Iva relativa al trasferimento di ulteriori risorse alla Provincia di Verona, nell’ambito del riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale 2025, attualmente in fase di definizione a livello centrale.

Il finanziamento complessivo di 235mila euro è stato coperto tramite un prelievo dal Fondo di Riserva del bilancio comunale, come previsto dalla normativa vigente, garantendo la copertura delle spese senza compromettere altri capitoli di spesa già attivi.