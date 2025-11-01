“Scuola Sicura”: esercitazione e lezione di emergenza dei vigili del fuoco all’Istituto Salesiano San Zeno di Verona.

Si è svolta stamattina, venerdì 31, presso l’Istituto Salesiano San Zeno l’esercitazione “Scuola Sicura”, a cui hanno preso parte i vigili del fuoco di Verona, organizzata dalla protezione civile della Regione Veneto per formare ed educare i giovani sulle norme di sicurezza da adottare in caso di emergenza.

La simulazione in programma aveva previsto un evento sismico e un conseguente incendio di un’aula scolastica con l’evacuazione di circa 1800 studenti dall’istituto. Nello specifico le squadre, insieme al personale sanitario del Suem 118, hanno testato il sistema di soccorso per uno studente ferito al primo piano della struttura e trasportato all’esterno con una barella tramite l’autoscala e ad un altro intossicato al piano interrato, portato all’esterno dalla squadra di ricerca.

Al termine dell’esercitazione gli studenti hanno avuto modo di osservare e conoscere meglio le attrezzature e i mezzi dei vigili del fuoco ed apprendere alcune nozioni di autoprotezione fondamentali in caso di necessità. Presente la Protezione civile Provinciale e Regionale e la polizia locale.